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حسام موافي: حفظت القرآن كاملا بسبب ضربة كوع في الحرم

الأحد 10/يناير/2021 - 03:23 ص
حسام موافى
حسام موافى
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ندى رأفت
قال الدكتور حسام موافي رائد الطب الباطني ، إن والده تعرف على الشيخ الحصري في الستينيات، مؤكدا أنه رأى فيه ما لم يراه في أي مخلوق آخر.

وأضاف حسام موافي خلال لقائه في برنامج " ابن مصر " المذاع على قناة " المحور": "وإحنا كنا عيال صغيرة كنا بنروح نلعب مع إولاد الشيخ الحصري.. شوفت في هذا الرجل ، ما لم أراه في أي مخلوق".

وتابع حسام موافي: "الشيخ الحصري كان رجلًا جميلًا ، وكان يعلمنا من غير ما يتكلم، عمره ما قالنا اعمل كذا.. انا حفظت القرآن عشان ابقي زيه". 

وأردف رائد الطب الباطني: "أنا طلعت عُمرة ، وكان في دماغي حديث للرسول صلى الله عليه وسلم لو علمتم فضل الصف الاول لتقاتلتم عليه، وأول ما وصلت الصف الأول عند الإمام ، لقيت واحد ضربني بكوعه رجعت عند الصف الـ 300 من شدة الضربة"، مضيفًا أنه ظل يبكي لأن هذا يعني أن الله سبحانه وتعالى غير راض عنه.

وقال : " أول ما خلصت ، روحت له ، وقولتله انت عملت كده ليه؟ ، فرد عليا الرجل وقال انت حافظ القرآن؟، فقولت له لا ، قال لي إن أصحاب الصف الاول هم من يحفظون القرآن ويردون الإمام، قولت والله ما أنا ساكت وجمعت شرائط الشيخ الحصري كلها وحفظت القرآن كله وبقيت بتمني الإمام يغلط عشان انا اللي أصلحله". 
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