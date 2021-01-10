حسام موافي: حفظت القرآن كاملا بسبب ضربة كوع في الحرم

قال الدكتور حسام موافي رائد الطب الباطني ، إن والده تعرف على الشيخ الحصري في الستينيات، مؤكدا أنه رأى فيه ما لم يراه في أي مخلوق آخر.





وأضاف حسام موافي خلال لقائه في برنامج " ابن مصر " المذاع على قناة " المحور": "و إحنا كنا عيال صغيرة كنا بنروح نلعب مع إولاد الشيخ الحصري.. شوفت في هذا الرجل ، ما لم أراه في أي مخلوق".





وتابع حسام موافي: "الشيخ الحصري كان رجلًا جميلًا ، وكان يعلمنا من غير ما يتكلم، عمره ما قالنا اعمل كذا.. انا حفظت القرآن عشان ابقي زيه".





وأردف رائد الطب الباطني: "أنا طلعت عُمرة ، وكان في دماغي حديث للرسول صلى الله عليه وسلم لو علمتم فضل الصف الاول لتقاتلتم عليه، و أول ما وصلت الصف الأول عند الإمام ، لقيت واحد ضربني بكوعه رجعت عند الصف الـ 300 من شدة الضربة"، مضيفًا أنه ظل يبكي لأن هذا يعني أن الله سبحانه وتعالى غير راض عنه.



