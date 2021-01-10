وفاة هادي الجيار .. سبب عدم إكمال تصوير مسلسل فلانتينو

كشف الفنان هادي الجيار الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز الـ 71 عاما، في أحد لقاءاته التلفزيونية عن سبب عدم تكملة مشاهده بمسلسل فلانتينو.

وقال هادي الجيار: "للأسف لم أكمل تصوير مشاهدى فى المسلسل بسبب الوعكة الصحية التى تعرضت لها، وانتظرنى المخرج رامى إمام لأكثر من أسبوعين ولكن صحتى لم تكن تسمح بذلك، مما اضطرهم أن يلغوا باقى المشاهد فأنا لم أصور سوى ثلاثة أو أربع أيام من المسلسل".

وأعلن إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية عن وفاة الفنان هادي الجيار بسبب فيروس كورونا، وكتب عبر حسابه على فيسبوك "تنعى نقابة المهن التمثيلية وجموع الفنانين هادى الجيار، إنا لله وإنا اليه راجعون فى جنة الخلد بإذن الله.

يذكر أن آخر أعمال الفنان هادي الجيار مسلسل "شديد الخطورة"، من بطولة أحمد العوضى وحمزة العيلي وأحمد صيام وناهد رشدي وحسني شتا ومحمد الدقاق، ومن تأليف محمد سيد بشير.

هادى الجيار قد انضم فى وقت سابق لمسلسل "الاختيار 2" من بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، المقرر أن يعرض فى شهر رمضان المقبل، إخراج بيتر ميمى، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجى عملا ضخما خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكي.