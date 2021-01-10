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فن

رحيل هادي الجيار .. كيف كان يستقبل شائعات وفاته؟

الأحد 10/يناير/2021 - 04:34 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

تعرض الفنان  هادي الجيار الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز الـ 71 عاما، لعدد من الشائعات  قبل رحيله.


وكانت هذه الشائعات تزعجه كثيرا، وقال في أحد اللقاءات: أنا مستاء جدا ممن يروج لشائعات وفاتي، فهو لم يفكر فى كيفية استقبال هذا الخبر لبناتى وزوجتى ولأخى فى أمريكا الذين ظلوا قلقين حتى ظهر تكذيب الخبر فأنا أتساءل لماذا أصبحت الأرواح بسيطة عند الناس، فهذا الإحساس إحساس قاتل بالفعل".


وأعلن إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية عن وفاة الفنان هادي الجيار بسبب فيروس كورونا، وكتب عبر حسابه على فيسبوك "تنعى نقابة المهن التمثيلية وجموع الفنانين هادى الجيار، إنا لله وإنا اليه راجعون فى جنة الخلد بإذن الله.


يذكر أن آخر أعمال الفنان هادي الجيار مسلسل "شديد الخطورة"، من بطولة أحمد العوضى وحمزة العيلي وأحمد صيام وناهد رشدي وحسني شتا ومحمد الدقاق، ومن تأليف محمد سيد بشير. 


وكان هادى الجيار، انضم فى وقت سابق لمسلسل "الاختيار 2" من بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، المقرر أن يعرض فى شهر رمضان المقبل، إخراج بيتر ميمى، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجى عملا ضخما خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكي.


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