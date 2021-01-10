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أخبار العالم

العثور على أشلاء بشرية لحادث ضحايا الطائرة الإندونيسية

الأحد 10/يناير/2021 - 05:07 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت الشرطة الإندونيسية، الأحد، أنه عثِر على حطام وأشلاء بشرية في المنطقة التي اختفت فيها طائرة بوينج 737-500 التابعة لشركة سريويجاوا قبالة إندونيسيا والتي كان على متنها 62 شخصا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، عن المتحدث باسم الشرطة يسري يونس: "تسلمنا هذا الصباح حقيبتين إحداهما بها أشياء تعود للركاب والأخرى فيها أشلاء جثث"، مشيرا إلى أن الشرطة "تعمل على تحديد هويات" الضحايا.

وأضافت الوكالة أن سفينتين أرسلتا، السبت، إلى الموقع الذي "يرجح" أن تكون طائرة ركاب إندونيسية تحطمت فيه في البحر بعد دقائق من إقلاعها وعلى متنها 62 راكبا بينهم عشرة أطفال، وفق ما أعلنت السلطات.

وقال بامبانج سوريو أجي المسؤول في أجهزة الإغاثة "ننشر فرقنا وسفننا في الموقع الذي يرجح أن تكون (الطائرة) تحطمت فيه بعد فقدان الاتصال" مع المراقبين الجويين، فيما أعلنت وزارة النقل أن الطائرة كانت تقل خمسين راكبا بينهم عشرة أطفال وطاقما من 12 فردا.



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