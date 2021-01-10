فوتجرافر القضايا الإنسانية: الأهم احترام عادات وتقاليد المجتمع





وأوضح أن هناك دراسات كثيرة قبل البدء فى تصوير اى سيشن تبدأ من احترام عادات وتقاليد وقيم البلد والمجتمع فهناك فرق بين الشهرة والفضيحة، فالشهرة ايجابيه ولكن الفضيحة سلبية.





وتابع: أيضا من الخطوات المهمه اختيار العدسة المناسبة للتصوير واختيار الايديت المناسب لكل سيشن حيث إن هناك الكثير من التحضيرات والدراسات قبل البدء بالتصوير فالامر لا يأتى عشوائيا.





وأضاف أنه يحضر لعمل قادم بمشاركة الاطفال، مؤكدا انه يحتقر كل من يسعى إلى الشهرة بطريقة تقلل منه امام المجتمع.

قال محمد عاطف فوتجرافر القضايا الانسانية إنه لا يستخدم اطفال حقيقيين للحالة فهو لا يتاجر بهم، فالاطفال افضل فى توصيل الفكرة عن غيرهم من الكبار فهم اكثر مصداقية.