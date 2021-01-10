في 4 خطوات فقط .. تعلم مهارات القيادة الليلية

لا شك أن قيادة السيارات أصبحت طرفًا أساسيًا يشارك العديد في حياتهم اليومية، ولكن من الضروري أن نختار التوقيت الأمثل قبل الانطلاق إلى رحلتنا، خاصةً إذا تعلق الأمر بالطرق السريعة و خوض رحلات السفر أثناء الفترات المسائية، وذلك لكي نتجنب العديد من المشكلات الخاصة بهذه الأوقات.





وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز النصائح للحصول على قيادة مثالية بالأوقات الليلية.





1- مصابيح السيارة

من الضروري أن نتأكد من الحالة العامة لكافة مصابيح السيارة ، و أن نقوم باستبدال اللمبات الأمامية التالفة، وذلك لكي نتمتع بمستوى رؤية مناسب يكشف لنا اكبر قدر مستوى الضوء، ولا ننسى أيضا الاهتمام بالحالة العامة للمبات التوقف و الإشارات الجانبية، والتي تمنحنا أفضلية التعامل على الطريق.





2- نظارات القيادة الليلية

إذا كنت تعاني من مشكلات خاصة بالأضواء العالية أو أمور طبية تتعلق بالنظر، فيفضل أن نستخدم نظارات القيادة اليلية، والتي تحد من الانعكاسات الضوئية و تعطي رؤية مناسبة أثناء القيادة.





3- السرعات المقررة

لابد أن يلتزم قائدي السيارات بالسرعات المقررة في جميع أوقات اليوم، ونعلم أن الفترات الليلة ذات طبيعة خاصة تنخفض بها الكثافة المرورية، وذلك الأمر ربما يدفع البعض من تجاوز تلك السرعات، و ينتج عن ذلك مشكلات كبيرة تتعلق بحياتنا جميعا.





4- مشكلات النعاس