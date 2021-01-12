شاب يحول أخشاب الأشجار إلى تحف وأنتيكات في الوادي الجديد.. شاهد

امتهن أحد الشباب فى الوادي الجديد مهنة قطع الاخشاب وتحويلها الي تحف وانتيكات، حيث كانت تعد مهنة قطع الأخشاب من أقدم المهن التى عرفها أهالي الواحات منذ مئات السنين كما أنها تمثل مصدر رزق لفئة كبيرة من الشباب هذه الأيام ممن يعملون فى تلك المهنة.





يقول محمد مبروك من قرية علوان التابعه لمركز بلاط بالوادي الجديد، إنه يقوم بشراء الاشجار قائمه من المزارعين ويقوم بتقطيعها وتشكيلها الي تحف وانتيكات والباقي يقوم ببيعه لتجار الفحم.

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واوضح مبروك ان هناك انواع كثير من الاشجار التى تنمو فى الوادى الجديد منذ قديم الزمن تستخدم اخشابها فى عدد من الصناعات المتعددة نظرا لمتانة تلك الاخشاب بالاضافة الى سهولة تشكيلها وتصنيعها، ناهيك عن بعض الاخشاب التي تدخل بشكل كبير فى صناعة المناجل والادوات الزراعية التى يستخدمها المزارعون.





وتابع ان هناك اشجار عتيقه مثل اشجار الكافور والسنط وهى من اقدم الاشجار التى نمت فى الوحات وعرفها اهلها حيث زرعها السكان قديما لعمل احزمة حول زراعاتهم باعتبارها مصدات قوية للرياح تقيهم من زحف الكثبان الرملية والتصحر ، مضيفا ان الشجرة الواحدة من الكافور يتخطى عمرها احيانا 200 عام واخشابها ضخمة وتحتاج لعدة ايام عند تقطيعها وتدخل بشكل اساسى فى صناعة الاثاث وصناعة صناعة الفحم ، كما اشار ايضا ان للشجرة فوائدة طبية قديمة فى علاج الام المعدة وعلاج الجروح ومازالت تستخدم حتى الان فى الطب البديل .









وذكر مبروك انه لا يتم قطع الاشجار عشوائيا ، مشيرا الي انه يلجا وباقى العاملين معه الى قطع الاشجار البرية والتى تنمو فى اماكن سقوط الامطار ومخرات السيول مضيفا الى ان اغلب تلك الاشجار تكون عبارة عن اشجار الاتل والعبل والسنط وهى من اجود انواع الاشجار وتدخل فى صناعة الاثاث والفحم والادوات الزراعية واسقف المنازل.





وأكد أنه يقوم وباقى العاملين معه بجمع الاخشاب فى اماكن معينة بطريقة منظمة وتربيطها، ثم يقومون ببيعها للتجار من محافظات الصعيد، حيث يقوموا بتحميلها على السيارات الكبيرة لنقلها الي محافظاتهم ، لافتًا الي ان قطع وبيع الخشب يعد مصدر رزق اضافي لا باس به في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

ولفت الي ان هناك العديد من المخاطر التي تواجههم في هذه المهنة منها وجود الافاعي والزواحف مندسه تحت الاشجار وخاصة في المناطق الجبلية ، فضلا عن ان بعض الاشجار تكون ذات اشواك حادة كالسنط والذى يكسوا اخشابة الشوك بشكل كبير وتكون اصابته بالغة جدا ويتعرض لها معظم العاملين بتلك المهنة.



