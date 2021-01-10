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رياضة

قرار عاجل في طنطا بشأن واقعة اشتباك رضا عبد العال مع الجماهير

الأحد 10/يناير/2021 - 09:38 ص
رضا عبدالعال
رضا عبدالعال
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عمرو الحلوانى

اتخذ مسئولو نادي طنطا برئاسة المهندس فايز عريبي، قرارا، بشأن واقعة اشتباك رضا عبد العال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم "لفظيًا" مع عدد من الجماهير خلال مواجهة منتخب السويس الماضية بدوري القسم الثاني.


ودخل رضا عبدالعال في مشادة عنيفة مع عدد من الجماهير بسبب الهجوم عليه عقب الهزيمة أمام منتخب السويس ومواصلة الفريق نتائجه المتراجعة في الفترة الأخيرة.


 وقرر مجلس إدارة طنطا منع حضور عدد من الجماهير في الفترة المقبلة بسبب هجومهم المستمر والمتواصل على رضا عبدالعال طوال الفترة الأخيرة، وعدم مساندة الفريق بالشكل المطلوب من أجل العودة إلى الطريق الصحيح والمنافسة على الصعود للدوري الممتاز.


 وعلى الرغم من إن المباريات كانت تقام دون حضور جماهيري إلا أن كان هناك عدد قليل للغاية يسمح له بالحضور بدعوات من قبل الإدارة ، واستقرت إدارة طنطا على منع عدد من الأشخاص من حضور مباريات الفريق فى الفترة المقبلة بعد الاشتباك الأخير مع رضا عبدالعال.

ويعانى طنطا فى الوقت الحالى بسبب احتلاله المركز الأخير بجدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط.

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