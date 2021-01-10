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تعليم

برنامج دورات يناير بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان

الأحد 10/يناير/2021 - 11:07 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان، عن خطته التدريبية لشهر يناير 2021، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة ، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

أفادت  الدكتورة منى ابو هشيمة مدير المركز بأن هذه الدورات تقام بهدف تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.

وأوضحت أن خطة الدورات التدريبية خلال شهر يناير أون لاين على النحو التالي :

1 - دورة الكتابة العلمية والنشر الدولي، وذلك يومي السبت والأحد 9-10 يناير في تمام الساعة التاسعة صباحّا.

2- مهارات الاتصال في أنماط التعليم المختلفة، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 12-13 يناير في تمام الساعة التاسعة صباحّا.

3- الإحصاء التحليلي Spss، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 12-13 يناير في تمام الساعة الخامسة مساءًا.

4- إدارة الوقت والاجتماعات، وذلك يومي الأحد والاثنين 17-18 يناير في تمام الساعة الخامسة مساءًا.

5- الجوانب القانونية في الأعمال الجامعية، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 19-20 يناير في تمام الساعة التاسعة صباحّا.

6- تصميم المناهج و توصيف وتقرير البرامج والمقررات،  يومي الثلاثاء والأربعاء 19-20 يناير فى تمام الساعة الخامسة مساءًا.


7- بنك المعرفة المصري، يومى السبت والأحد 23-24 يناير فى تمام الساعة التاسعة صباحًا.

8- مكافحة الفساد والتعريف به، يومى السبت والأحد 23-24 يناير فى تمام الساعة الخامسة مساءًا.

9- الذكاء الاصطناعي، يومى الثلاثاء والأربعاء 26-27 يناير فى تمام الساعة التاسعة صباحًا.

10- أخلاقيات البحث العلمي، يومى الثلاثاء والأربعاء 26-27 يناير فى تمام الساعة الخامسة مساءًا.

كما ستعقد دورات تدريبية  بمقر المركز بدار الضيافة بالحرم الجامعي وفق الإجراءات الاحترازية  وأن  يراعى التباعد الأجتماعى وتكون العدد قليل بالدورة التدريبية كالآتي:
1- الجوانب المالية فى الاعمال الجامعية يومى الأحد والأثنين 10-11 يناير فى تمام الساعة التاسعة صباحّا .

2-مشروعات البحوث التنافسية والعالمية، يومى الأربعاء والخميس 20-21 يناير فى تمام الساعة التاسعة صباحّا .
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