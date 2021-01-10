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محافظات

لرفع كفاءتهم.. محافظ كفر الشيخ يفتتح برنامجًا تدريبيًا لنواب رؤساء المدن.. صور

الأحد 10/يناير/2021 - 11:03 ص
محافظة كفر الشيخ
محافظة كفر الشيخ يفتتح البرنامج التدريبي
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محمود زيدان
شهدت قاعة الاجتماعات بديوان عام محافظة كفر الشيخ عقد برنامج تدريبي بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لـ  19  نائبًا لرؤساء المدن، وعضو مالي وإداري من التفتيش المالي والإداري، وعضو متابعة ميدانية من المحافظة.

ويتضمن البرنامج فنيات أعمال رصف الطرق، لضمان جودة المخرجات الفنية، لطرق المحافظة، وزيادة الخبرات الفنية والعملية، لرفع كفاءة نواب المراكز والمدن بالمحافظة، وذلك إطار خطة المحافظة لتحسين أداء العاملين بالجهاز الإداري للمحافظة، ولاسيما الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة.

وتضمن البرنامج محاضرة لأحد خبراء الطرق بجهاز التعمير المركزي، بالإضافة إلى  تدريب ميداني في معامل مديرية الطرق ووحدة الرصف بكفر الشيخ ،ومتابعة أعمال رصف عدد من الطرق تحت الإنشاء بالمدينة.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على تطبيق المواصفات القياسية في أعمال الرصف ، ومتابعة نواب رؤساء المدن لتلك الأعمال ، لتفادي السلبيات في أعمال الرصف، حفاظا على أموال الدولة. 

وأكد عمرو البشبيشى، نائب المحافظ على أهمية البرنامج الذي يأتي في إطار خطة القيادة التنفيذية بالمحافظة، لمراقبة أداء الجهات المنفذة لعمليات رصف الطرق بالمحافظة وتنمية الوعي الفني لدى نواب الوحدات المحلية في هذا الجانب وما له من مردود على جودة المخرجات وتقليل الهدر والفاقد في مقدرات المحافظة.
 
وأشار كريم السماحي، مدير التدريب إلى أن البرنامج أحد البرامج النوعية التي تتعهدها المحافظة مؤخرًا تلبية للاحتياجات الملحة في هذا الملف ، مؤكدًا مشاركة 19 مستفيدًا يمثلون نواب مراكز ومدن المحافظة، وعضو مالي وإداريًا من التفتيش المالي والإداري وعضو متابعة ميدانية من المحافظة.
لرفع كفاءتهم.. محافظ كفر الشيخ يفتتح برنامجًا تدريبيًا لنواب رؤساء المدن.. صور
لرفع كفاءتهم.. محافظ كفر الشيخ يفتتح برنامجًا تدريبيًا لنواب رؤساء المدن.. صور
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