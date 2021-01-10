بتصميم فولاذي.. حقيقة عزل ترامب داخل البيت الأبيض



في أعقاب أعمال شغب الكابيتول التي وقعت الأربعاء الماضي، بعد مظاهرات دعا إليها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ، كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي عن أنه على الرغم من عدم عزل الرئيس من منصبه إلا أن البيت الأبيض يعمل كأنه تم تحريك التعديل 25 من الدستور، والتي تعنى عزل الرئيس من منصبه، وأن أعضاء الإدارة يتجاهلون ترامب، وذلك قبل 10 أيام فقط من تنصيب الرئيس جو بايدن.











وقال مسئولون في الإدارة الأمريكية لجوناثان سوان مراسل موقع "أكسيوس"، إن العديد من كبار أعضاء الإدارة تعهدوا بالبقاء في الإدارة حتى 20 يناير المقبل عندما تنتهى ولاية الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ، إلا أنهم يتعاملون كما لو كان ليس هو الرئيس.









عزل ترامب



وقال سوان، في تصريحات لشبكة MSNBC، إن تحريك التعديل 25 من الدستور لم تثار كاحتمال جاد من قبل مستشاري الإدارة، إلا أنه بعد اشتعال الأوضاع يوم الأربعاء الماضي، فإن أعضاء الإدارة يتعاملون كأنه تم عزل ترامب









وأشار إلى أن العديد من هؤلاء المسئولين الكبار يتجاهل ترامب ويبتعد عن الجناح الغربي بالبيت الأبيض، ويبتعد عنه على أمل ألا يتصل به.









وفي الوقت ذاته، أشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن حتى لو تجاهله أعضاء الإدارة وابتعدوا عنه، فإن ترامب لا يزال يمتلك قوة هائلة في شكل الرموز الذهبية، التي تسمح بإطلاق الصواريخ النووية، وعلى الرغم من أن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ناشدت الجيش إلغاء وصول ترامب إلى الرموز النووية، إلا أنه ينظر إليه على أنه مستحيل أن يتم ذلك أثناء وجوده في منصبه.









وقال سوان إن الوضع "يثير أسئلة غير مريحة حقا حول التسلسل القيادي وأين نحن الآن مع الحكومة"، موضحا أن أعضاء الإدارة "يواصلون فقط إدارة أجهزتهم وإدارة الحكومة دون تدخل من ترامب ".









اقرأ أيضا|









وتابع أنه "بتصميم فولاذي، وأكثر صلابة الآن، على أنه إذا أصدر أي أوامر يعتبرونها خطيرة أو غير قانونية، فسوف يرفضون هذه الأوامر رفضا قاطعا. هذا هو الوضع الذي نحن فيه".









واستقالت وزيرة النقل إيلين تشاو من منصبها بسبب ما وصفته "حالة من الاشمئزاز" بعد أن قام أنصار ترامب بأعمال شغب في مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير، مما أسفر عن مقتل ضابط شرطة وأربعة آخرين في الفوضى.







