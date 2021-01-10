شوبير: رئيس النادي الأهلي السابق يدرس الترشح لرئاسة اتحاد الكرة





وقال شوبير في تصريحات خبر برنامجه الإذاعي: "إن محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق، ومصطفى مراد فهمي السكرتير العام السابق للكاف، يدرسان الترشح لرئاسة اتحاد الكرة، خلال الانتخابات المقبلة".





وأضاف شوبير، أن محمود طاهر ومصطفى فهمي لن يخوضا الانتخابات ضد بعضهما، وسيترشح واحدا منهما بالاتفاق بينهما".





وتابع شوبير:" إذا خاض مصطفى مراد فهمي الانتخابات سيكون أمرا جيدا، وإذا ترشح محمود طاهر سأدعمه أيضا رغم اختلافي معه خلال الانتخابات الأخيرة، ودعمي للخطيب.





يذكر أن الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا قرر مؤخرا الإطاحة بلجنة المحاسب عمرو الجناينى المكلفة بإدارة شؤون اتحاد كرة القدم.

وقرر الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، اختيار اللجنة الثلاثية الجديدة لإدارة تحاد الكرة تضم كلا من أحمد مجاهد ومحمد الشواربي وأحمد حسام عوض، لحين عقد جمعية عمومية .





أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق يدرس الترشح على مقعد الرئيس بانتخابات اتحاد الكرة المقبلة.