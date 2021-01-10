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محافظات

في أول يوم بعد تعافيه من كورونا.. محافظ الإسكندرية: فيروس كورونا خطير ولابد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

الأحد 10/يناير/2021 - 12:43 م
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
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أحمد بسيوني

أكد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف سعية الدؤوب وحرصه الكامل خلال الفترة المقبلة على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا.


وخلال أول يوم عمل للمحافظ داخل ديوان محافظة الإسكندرية بعد أسابيع من إصابته بفيروس كورونا، قال الشريف، إنني بدأت أتماثل للشفاء، واليوم بدأت العمل، ونعقد اجتماعًا حاليًا مع نواب المحافظ، والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد وقيادات المحافظة، لاستكمال الإجراءات المتخذة خلال الفترة الماضية.


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وأشار المحافظ إلى أن أولويات العمل الآن التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصى بها رئيس مجلس الوزراء، مضيفًا "بعد فترة مرضي، فإنني مهتم جدًا بتطبيق هذه الإجراءات، فيروس كورونا فيروس خطير، ومهم توعية الناس خلال الفترة القادمة".


وأضاف: إذا كانت الناس مش هتخلي بالها من نفسها، احنا نضغط عليهم لكي يلتزموا ويخلوا بالهم من نفسهم ويلتزموا بالإجراءات والتباعد الاجتماعي".


وأكد أنه تم إغلاق عشرات المحلات لعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية خلال الفترة الماضية، وسيتم استمرار هذه الإجراءات، ونأمل من أهلنا الالتزام بالتعليمات وتجاوز هذه الفترة الصعبة.


وتابع قائلأً: "هنتابع كل المحال وكل المولات وكل المطاعم التي قد يكون بها ازدحام لحظة بلحظة، لتطبيق الإجراءات الاحترازية."


وأشار المحافظ إلى أعداد المصابين شهدت زيادة خلال الفترة السابقة، ولذلك فإن الجهات التنفيذية بالمحافظة ستطبق جميع الإجراءات الاحترازية، وستطبق المحافظة وكل الجهات التنفيذية التابعة لها نسبة 50% من حضور العاملين تحقيقًا للتباعد الاجتماعي المطلوب خلال هذه الفترة.

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