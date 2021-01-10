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بين الناس

غدًا.. انقطاع المياه عن عدد من مناطق العباسية 8 ساعات

الأحد 10/يناير/2021 - 12:29 م
صدى البلد
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منار نور
تعلن شركة مياه الشرب بالقاهرة عن أنه نظرا لقيام الجهاز المركزى لتعمير القاهرة الكبرى  بتطوير محور الفردوس الأمر الذى يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 800 مم بمنطقة العباسية .

 الأمر الذى سيترتب عليه انقطاع المياه عن (المنطقة الصناعية بالعباسية – شارع المستشفى اليونانى وامتداد شارع المستشفى الإيطالى ومتفرعاتهما – مجمع المدارس – مسجد الرحمن الرحيم – مستشفى الزهراء – شارع قلم المرور بمنطقة الشرطة – شارع الشيخ عبدالله – شارع نادى المياه – شارع الفردوس – مستشفى القوات الجوية) وضعفها عن (باقى مناطق العباسية و منطقة الجمالية) 

وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء يوم الاثنين الموافق 11-01-2021 وحتى الساعة السادسة صباح يوم الثلاثاء الموافق 12-01-2021 لمدة 8 ساعات.

 وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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