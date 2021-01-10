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أخبار البلد

لنقل 7413 راكبا.. مصر للطيران تسير اليوم 40 رحلة دولية

الأحد 10/يناير/2021 - 12:24 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن تسيير 59 رحلة دولية على مدار اليوم الأحد، بمعدل 40 رحلة دولية لعدة وجهات بالخارج بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم، تنقل على متنها قرابة 7413 راكبا.

وقالت مصر للطيران، إن الرحلات الجوية التي تسيرها اليوم إلى كل من بغداد، جده، كزابلانكا، الرياض، أبو ظبي، الدمام، لندن، الشارقه، إسطنبول، دبي، باريس، المدينة المنورة، عمان، البحرين، الخرطوم، بيروت، ميلانو، نيويورك، أديس أبابا، تونس، روما، فرانكفورت،نيروبي، چنيف، كوبنهاجن، امستردام، ميونيخ، برلين و9 رحلات داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان و6 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 7413 راكبا.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.
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