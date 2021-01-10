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تعليم

لأول مرة بجامعة سوهاج.. دورات تدريبية لتعلم لغة الإشارة لخدمة الفئات الخاصة

الأحد 10/يناير/2021 - 01:58 م
جانب من الدورات التدريبية
جانب من الدورات التدريبية
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أنغام الجنايني
انطلقت اليوم بجامعة سوهاج أولى فعاليات المستوي الأول من الدورة التدريبية "تعليم لغة الإشارة"، والتي ينظمها برنامج الفئات الخاصة بكلية الآداب بالتعاون مع مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالحرم الجامعي القديم، بحضور الدكتور خلف همام مدير المركز، والدكتور طارق ذكي منسق البرنامج. 

وقال الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، إن الدورة تعد الأولى من نوعها على مستوى جامعات الصعيد، الأمر الذي يؤكد مدى اهتمام الجامعة بتقديم برامج تعليمية ودورات تدريبية مميزة لخدمة كافة أفراد المجتمع.

وأوضح أن لغة الإشارة تعتبر اللغة الأم لذوي الإعاقة السمعية والبصرية، وتكمن أهميتها في كونها وسيلة للتنفيس بين مستخدميها للتخفيف من حجم الضغوطات النفسية التي تقع على عاتقهم، بالإضافة إلى توطيد أسس التفاعل والتفاهم فيما بينهم، وكذلك توليد الرغبة لديهم في التواصل الاجتماعي وتبادل الأفكار والمعلومات مع الآخرين.


وأضاف الدكتور طارق ذكي، أن البرنامج التدريبي للدورة يستهدف تدريب المشاركين علي لغة الإشارة والتي تشمل تعابير الوجه وحركة الشفاه، مع تحريك اليد والاصابع لتوضيح الحروف الأبجدية وتكوين كلمات وجمل مفهومة، مضيفًا أن مثل تلك الدورات تساهم في تلبية احتياجات سوق العمل في هذا المجال، وذلك لخدمة أصحاب القدرات الخاصة من الصم والبكم، وتحفيز النمو الذهني والإبداعي لديهم.

وقال الدكتور خلف همام، إن الدورة يشارك بها ٢٥ متدربا، ويستمر المستوي الأول لمدة ٤ أيام متواصلة في الفترة من ١٠ حتي ١٣ من يناير الجاري، مضيفًا أنه يحاضر بها أماني بخيت مدربة لغة الإشارة، وسيتم منح المتدربين شهادات معتمدة من الجامعة لاجتيازهم الدورة بنجاح.
لأول مرة بجامعة سوهاج.. دورات تدريبية لتعلم لغة الإشارة لخدمة الفئات الخاصة
لأول مرة بجامعة سوهاج.. دورات تدريبية لتعلم لغة الإشارة لخدمة الفئات الخاصة
لأول مرة بجامعة سوهاج.. دورات تدريبية لتعلم لغة الإشارة لخدمة الفئات الخاصة
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