محافظ قنا يشهد بدء تشغيل موسم عصر القصب الجديد بمصنع سكر قوص

زار اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مصنع سكر قوص بمناسبة بدء موسم العصير الجديد ، وكان في استقباله الكميائي محمد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة الشركة وعدد من العاملين من مختلف أقسام المصنع.

واطلع محافظ قنا، خلال زيارته علي كافة العمليات والمراحل التي يمر بها المحصول بدءا من عمليات الشحن والتفريغ والعصر والتسخين والمعالجة، حتى وصوله إلي منتج نهائي ، محفزًا العاملين بالمصنع علي بذل مزيد من الجهد للارتقاء بتلك الصناعة لكون القصب أحد المحاصيل الاستراتيجية التي تتميز بها المحافظة، حيث تقدر المساحة المنزرعة به 116 ألف و 616 فدان تنتج 5607540 طن قصب خام تمثل 36.5% من اجمالي انتاج الجمهورية من قصب السكر.

وأكد محافظ قنا، أن الدولة لا تألوا جهدا لتطوير زراعة القصب من خلال التجارب والأبحاث التي تقوم بها المراكز البحثية لزراعة أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومقاومة أفضل للأمراض والآفات.

من جانبه،أكد الكميائي محمد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن الموسم هذا العام مُبشر من حيث الإنتاجية وخطة كسر القصب تسير بخطى متسارعة بعدما تمت توسعة الطرق الداخلية والخارجية للجرارات الزراعية بالمصنع مع توفير عربات خاصة لنقل القصب من أماكن كسره، مشيرًا إلي أن هناك متابعة يومية تجريها إدارة المصنع مع الإدارات الزراعية للاطمئنان على عدم وجود معوقات.

وأكد إبراهيم، علي الأهمية الاقتصادية لمحصول قصب السكر نظرًا لارتباطه بالعديد من الصناعات الأخرى كالسكر المبلور والمولاس والعسل الصناعي والكحول بجميع مشتقاته والخل وحامض الخليك الثلجي وخميرة الأعلاف وغاز ثانى أكسيد الكربون والفيناس المذيبات العضوية والمواد اللاصقة وكبريتات الصوديوم وخميرة الخبز الطازجة والجافة والعطور ومستحضرات التجميل والزيوت والعجائن العطرية ومكسبات الطعم والرائحة والخشب الصناعي.

اقرأ أيضًا :

قنا تحرر 2650 غرامة فورية لعدم ارتداء كمامات خلال أسبوع



تعافى وخروج 7 حالات مصابة بكورونا من مستشفى قفط التعليمي









