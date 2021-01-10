وزير خارجية ألمانيا يصل القاهرة للمشاركة في مؤتمر السلام

يصل وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية هايكو ماس مساء اليوم، الأحد، للقاهرة، لإجراء محادثات مع نظرائه الفرنسي والأردني والمصري يوم الاثنين.





وقال بيان للسفارة الألمانية إن اجتماع وزراء الخارجية الأربعة سيركز على عملية السلام في الشرق الأوسط ، و سبل الاستفادة من الديناميكية المتولدة عن الاتفاقات التي تم التوصل إليها مؤخرًا بين إسرائيل وأربع دول عربية ، علاوة على الخطوات المحتملة للتقارب بين كلا الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني.

وستكون هذه هي المرة الرابعة التي يجتمع فيها وزراء الخارجية بهذا الشكل الرباعي ، حيث تناولت اجتماعاتهم السابقة مسألة خطط الضم التي تم الإعلان عنها خلال الحملة الانتخابية الإسرائيلية وتأثير التطبيع بين إسرائيل والدول العربية على السلام في الشرق الأوسط.



