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حوادث

النائب العام يأمر بالطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين بهتك عرض سيدة بقرية الكرم

الأحد 10/يناير/2021 - 03:39 م
النائب العام المستشار
النائب العام المستشار حماده الصاوي
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محمد عبدالله
أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بالطعن على الحكم الصادر بتاريخ ١٧ /١٢ /٢٠٢٠م ببراءة ثلاثة متهمين بهتك عرض سيدة (بقرية الكرم) بدائرة قسم شرطة (أبو قرقاص) بالقوة في غضون مايو عام ٢٠١٦ في القضية رقم ٢٣٦٦٨ لسنة ٢٠١٦ جنايات أبو قرقاص، وذلك بعد دراسة المكتب الفني للنائب العام أسباب الحكم وأوجه الطعن عليه.

كانت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار أشرف محمد على، وعضوية المستشارين صلاح الدين محمد، وأحمد عزت، وأمانة سر على حسن، ومحمد هارون،صدرت حكما ببراءة المتهمين الثلاثة المتورطين في قضية تعرية سعاد ثابت، 70 سنة، والمعروفة إعلاميا بـ «سيدة الكرم» بمركز أبوقرقاص، في أعقاب حدوث مشاجرة بين أبناء القرية عام 2016.

شمل الحكم كلا من «نظير. ا» وشقيقة «عبدالمنعم»، ووالدة «إسحاق» بعد 12 شهرا من صدور حكم غيابي بمعاقبة بالسجن 10 سنوات

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