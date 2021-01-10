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محافظات

رسالة طمأنة.. محافظ المنوفية: دعم منظومة الأكسجين بـ 500 أسطوانة و100 منظم

الأحد 10/يناير/2021 - 05:17 م
إسطوانات الاكسجين
إسطوانات الاكسجين الطبي
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مروة فاضل
تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، دفعة جديدة من إسطوانات الاكسجين الطبي التي وصلت لدعم منظومة الاكسجين وقطاع الصحة بنطاق المحافظة في رسالة طمأنة لجموع مواطني المحافظة لتغطية احتياجات المستشفيات الضرورية والطارئة من الاكسجين من خلال التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع كخطوة جادة لسد احتياجات المستشفيات في مواجهة كورونا، بحضور محمد موسي نائب المحافظ واللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة والدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة.

وكشف محافظ المنوفية عن دعم المنظومة بعدد 500 اسطوانة اكسجين مختلفة السعة وعدد 100 منظم اسطوانة اكسجين بالفلوميتر والمرطب باجمالي تكلفة مليون و300 ألف جنيه من صندوق الخدمات والتنمية بالمحافظة فضلا عن ما تم تخصيصه للمحافظة من وزارة الصحة في هذا الشأن، مشيرًا الي أنه تم تكليف الادارة المالية بالتعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع بشأن عملية شراء وتوريد اسطوانات الاكسجين وفق الاحتياجات الضرورية والطارئة للمستشفيات ومطابقة الاصناف الموردة للمواصفات القياسية المحلية والدولية، وتم شراء 250 اسطوانة اكسجين سعة 40 لتر، 100 اسطوانة سعة 68 لتر، 150 اسطوانة سعة من 3,4 الي 10 لتر تستخدم لحالات العزل المنزلي تماشيًا مع بدء انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضي فيروس كورونا تحت شعار "100 مليون صحة".

وأشار المحافظ الي أن عملية توزيع اسطوانات الاكسجين ستتم علي المستشفيات بنطاق المحافظة وفق الاحتياجات الضرورية والطارئة لكل مستشفى ، كما سيتم تدعيم حالات العزل المنزلي بالاسطوانات صغيرة السعة وفقا لخطة مديرية الصحة في هذا الشأن .

وفي الوقت نفسه قدم محافظ المنوفية الشكر للأطقم الطبية والاجهزة التنفيذية واللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا علي جهودهم، مشيرا الي أن هناك خلية نحل تعمل علي مدار الساعة للتعامل الفوري لحل أى مشكلة تطرأ فى نقص الأكسجين فى المستشفيات مع تقديم تقرير يومى مفصل مؤكدا أنه لا يدخر جهدًا فى سبيل تحسين جودة الخدمة المقدمة للمرضى والحفاظ على أرواحهم.
رسالة طمأنة.. محافظ المنوفية: دعم منظومة الأكسجين بـ 500 أسطوانة و100 منظم
رسالة طمأنة.. محافظ المنوفية: دعم منظومة الأكسجين بـ 500 أسطوانة و100 منظم
رسالة طمأنة.. محافظ المنوفية: دعم منظومة الأكسجين بـ 500 أسطوانة و100 منظم
رسالة طمأنة.. محافظ المنوفية: دعم منظومة الأكسجين بـ 500 أسطوانة و100 منظم
رسالة طمأنة.. محافظ المنوفية: دعم منظومة الأكسجين بـ 500 أسطوانة و100 منظم
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