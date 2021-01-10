ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الزمالك يوجه الشكر لأيمن يونس

الأحد 10/يناير/2021 - 06:30 م
صدى البلد
Advertisements
منتصر الرفاعي - ملك موسى
حرص اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك على تقديم خالص الشكر والتقدير والاحترام للكابتن أيمن يونس أحد أبناء النادي المخلصين المتميزين على تلبيته نداء ناديه وقت محنته، والعمل بكل حب وإخلاص واجتهاد وذكاء رغم ظروفه الخاصة في حياته لكنه لم يرض غير أن يعمل متطوعا دون أي مقابل.

وتؤكد إدارة النادي أن وقوفه بقوة وإصرار للحفاظ على قوام فريق الكرة بمجهوداته الفنية والإدارية الناجحة المتطورة أثمرت عن انسجام أكثر بالفريق مثمنين الجهود التي بذلها لحل كافة المشكلات والملفات المتعلقة باللاعبين في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وتثني إدارة النادي على حالة الحب والاحترام التي زرعها يونس ليس فقط في ناديه بل في الوسط الرياضي كله حتي مع المنافسين وهي الروح الإيجابية التي ترفع من شأن واسم الزمالك وهو ما عهدناه دائما من رموز الزمالك المتميزين.

وتعرب إدارة النادي عن تمنياتها أن يستمر التعاون في المرحلة القادمة بشكل مثمر مرض للطرفين بين أيمن يونس ونادي الزمالك.

وخالص الشكر والتقدير من إدارة نادي الزمالك للكابتن أيمن يونس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محمد عنتر: لا يمكن أن يكون نادي بحجم المصري وتاريخه خارج المربع الذهبي

الزمالك يجتمع بـ باتشيكو لمناقشة كل الأمور الفنية

بعد انتقاله لـ سموحة .. أول تعليق من علي غزال على فشل انتقاله لنادي الزمالك

على رأسهم بن شرقي وساسي.. أيمن يونس: الزمالك لن يفرط فى نجومه

عروض فرنسية .. الزمالك يرفض رحيل مصطفى محمد .. تفاصيل

أيمن يونس يعلن رحيله عن نادي الزمالك

ترشيحاتنا

مدبولى: توجيهات رئاسية برصد شكاوى المواطنين وسرعة حلها

هيلغوا الدوري .. شوبير يفتح النار على اتحاد الكرة بقيادة مجاهد

آخرها اليابان.. سلالات كورونا المتحورة تغزو دول العالم

فوائد شرب الماء على الريق مذهلة

من القاهرة لـ دبي بـ 5 آلاف جنيه.. طيران الإمارات تطرح أسعارا تنافسية للسفر من مصر

صن داونز يحسم الجدل حول شراء ناد مصري كبير.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أضرار فيتامين هـ.. الصداع والطفح الجلدي الأبرز

تسهل دخول العدوى بالجسم.. طبيبة تحذر من قائمة أطعمة في ظل كورونا

دراسة تكشف عن مادة متواجدة في النباتات تحمي من 11 مرضا.. أبرزها السرطان