عميد طب حلوان يقدم 7 نصائح لمواجهة كورونا





وجه الدكتور ممدوح مهدى عميد كلية الطب بجامعة حلوان، مجموعة من الإرشادات والتدابير الوقائية التى يجب على الطلاب اتباعها أثناء فصل الشتاء وبعد تزايد أعداد الإصابة بالفيروس والتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.





وأضاف "مهدي" في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن الجامعة والكلية حريصة على تطبيق الإجراءات الاحترازية كما طلب من الطلاب الالتزام بالإجراءات الاحترازية ليس فقط داخل الجامعة بل خارجها أيضا وأثناء ممارسة حياتهم اليومية.





وقدم الدكتور ممدوح مهدى مجموعة من النصائح والإرشادات للحد من انتشار فيروس كورونا وخاصة في فصل الشتاء:





-تهوية المكان بشكل مستمر لتقليل فرص نقل العدوى.





-الالتزام الكمامة في الأماكن المزدحمة





-تعقيم الاماكن جيدا بصفة مستمرة





- التباعد الاجتماعي وتجنب الأحضان والقبلات





-تخفيف الزيارات العائلية وغسل اليدين بالمياه والصابون





-الاهتمام بتناول الخضراوات والفواكه وممارسة الرياضة لتجديد النشاط

والحيوية والدورة الدموية وهو ما يؤدي إلى تقوية المناعة





-عدم تناقل الأدوات الشخصية وبخاصة في حالات العزل المنزلي





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جدير بالذكر انه كان مجلس الوزراء وافق على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارا من اليوم ، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد .





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يأتي في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على صحة وسلامة كل المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كل الامتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كل أنواع التعليم ومستوياته