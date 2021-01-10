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سيارات

تويوتا تكشف عن جي آر سوبرا 2021 الرياضية

الأحد 10/يناير/2021 - 07:58 م
صدى البلد
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أماني نوار
أزاحت تويوتا الستار عن سيارتها الرياضية الجديدة سوبرا 2021 ، والتي ستتوفر بإصدارين الأول بمحرك تربو سعته 2000 سي سي مكون من 4 أسطوانات والثاني محرك تربو سعته 3000 ومكون من 6 أسطوانات. 

كما ان السيارة تتصل بناقل حركة اوتوماتيك من 8 سرعات الإصدار المجهز ، بمحرك سعة 2000 سي سي وقوة 255 حصانا، وعزم قدره 400 نيوتن متر. 

أما السيارة المجهزة بمحرك سعة 3000 سي سي فينتج قوة تقدر 382 حصانا، وعزم يبلغ 500 نيوتن متر ، كما يمكن إصدارها بمحرك 2000 سي سي التسارع من صفر إلى 100 كم ، وبالنسبة لإصدار المجهز بمحرك سعة 300 سي سي فهو يصل إلى 100 كيلو متر ولكن في غضون 4.1 ثانية .

على الجانب الآخر قامت أستراليا بحظر إعلان تويوتا ياريس التجاري، وذلك بدعوى انه يدعو الناس للقيادة المتهورة، ويعد ذلك أمرا خطيرا.

والسبب هو الترويج للسيارة بطريقة سيئة ، واستعرض الاعلان خروج السياة تويوتا ياريس بدريفت قوي لبضع ثوان، وذلك أثناء مغادرة الجراج ، ثم القيادة بسرعة على طريق ترابي ، وهذا الامر اعتبر منظمة الإعلانات مخالفة جدا بسبب امرين ، وهما القيادة غير الآمنة وكسر الحد الأقصى لسرعة السيارة.

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