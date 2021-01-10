أحمد موسى: مصر اخترعت كبسولة تمنع المشاركين بكأس العالم لليد من الاحتكاك

علق الإعلامى أحمد موسى قرار إقامة بطولة العالم لكرة اليد المقرر انطلاقها الأربعاء المقبل بدون جمهور، قائلا:" من الاخر الدولة تعمل على سلامة المنتخبات المشاركة".
وأضاف موسى خلال برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن مصر لديها أمران تهتم بهما هما، إقامة البطولة، وسلامة جميع المشاركين، معقبا:" مصر عملت اختراع زى الكبسوله بحيث أن المشاركين ما يكنش معاهم احتكاك مع أى حد".
ولفت موسى، أن الفنان تامر حسنى سيحيى حفل افتتاح البطولة الأربعاء القادم، إضافة إلى بعض الفرق الأجنبية.
وتقرر اليوم بعد اجتماع للجنة العليا للمونديال اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، والدكتور حسن مصطفي، رئيس الاتحاد الدولي لليد، والمهندس هشام نصر، رئيس اتحاد اليد واللجنة المنظمة والكابتن حسين لبيب، مدير البطولة، إقامة البطولة بدون جمهور.