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أخبار البلد

الأرصاد: الطقس شديد البرودة والشبورة مستمرة ومرتفع جوي يضرب البلاد غدا

الأحد 10/يناير/2021 - 08:17 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس دافئ نهارا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، بارد على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وتستمر الشبورة المائية الكثيفة علي الطرق، تصل لحد الضباب على الطرق السريعة والزراعية َوالمناطق القريبة من السواحل، ويتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، وجنوب البلاد يتأثر بامتداد منخفض السودان الموسمي. 

ومن المتوقع أن تكون الرياح معتدلة على جميع الأنحاء، أما بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر والنصف متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وعن حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر والنصف متر، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 24 15
الإسكندرية 23 13
وادى النطرون 23 12
طنطا 24 15
شبين الكوم 24 15
دمنهور 23 14
بلطيم 23 14
مطروح 22 11
السلوم 22 11
سيوة 24 10
بورسعيد 22 14
دمياط 22 14
الزقازيق 24 15
المنصورة 23 14
الإسماعيلية 25 13
السويس 24 14
العريش 22 12
رفح 22 11
رأس سدر 25 12
نخل 22 05
نويبع 26 19
طابا 25 16
كاترين 18 07
الطور 26 13
شرم الشيخ 26 19
الغردقة 27 16
مرسى علم 26 15
الفيوم 24 12
بنى سويف 25 12
المنيا 26 11
أسيوط 27 10
سوهاج 27 11
قنا 28 11
الأقصر 29 12
أسوان 30 12
إدفو 30 12
أبوسمبل 29 13
الوادى الجديد 29 13
شلاتين 29 19
أبو رماد 28 18
حلايب 26 20
رأس حدربة 26 20

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