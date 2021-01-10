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فن

على ظهر حصان.. ظهور مميز لـ محمد رمضان من مسلسل موسى

الأحد 10/يناير/2021 - 09:26 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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محمد بدران

ظهر النجم محمد رمضان فى فيديو جديد من كواليس مسلسله الجديد موسى، الذى يحضر له حاليًا على أن يعرض ضمن موسم دراما رمضان المقبل وذلك عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وظهر خلال الصورة بلوك الشخصية مرتديًا الجلباب الصعيدى، وهو يمتطى ظهر حصان وكتب فى تعليقه على الفيديو ": "من كواليس موسي رمضان يجمعنا".

مسلسل "موسى" بطولة: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي

وقدم محمد رمضان في رمضان الماضى، مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، محمد مهران، أحمد داش، أحمد فهيم، احلام الجريتلى ومحمد جمعة وأيمن عزب وعلاء زينهم وآية سليم وإنتاج شركة سينرجى.

على ظهر حصان.. ظهور مميز لـ محمد رمضان من مسلسل موسى
على ظهر حصان.. ظهور مميز لـ محمد رمضان من مسلسل موسى
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