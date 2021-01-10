الحالات كثيرة للغاية.. العليا للفيروسات: لا يمكن الجزم بوجود سلالة جديدة أو تحور لكورونا في مصر.. فيديو

قالت الدكتورة وجيدة أنور عضو اللجنة العليا للفيروسات إن الحذر مطلوب بعد رصد سلالات جديدة لفيروس كورونا وهو ما يستدعي بحث الحالات والظواهر الجديدة لمعرفة نوع الفيروس الذي يصيب الحالات الجديدة.





وأضافت « أنور » خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه لا يمكن الجزم بوجود سلالات جديدة أو تحور لفيروس كورونا في مصر حتى الآن.





وأكدت أن الحالات كثيرة للغاية في مصر ولكن الغالبية تستجيب للعلاج المنزلي ويتم شفائها، موضحة أن القلق يكون كبيرا إذا ما زادت سرعة الانتشار وحدة الإصابات.





وأشارت الدكتورة وجيدة أنور عضو اللجنة العليا للفيروسات إلى أن الحصول على اللقاح لابد أن يكون أولوية قصوى فور توفره وأن أصحاب الأمراض المزمنة هم الأكثر تأثرا وعرضة للوفاة.



