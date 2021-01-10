الصحة العالمية: 230 لقاحا لفيروس كورونا تحت التطوير ..فيديو

قالت هبة الرباط، المبعوث الخاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن الوضع الوبائي العالمي لفيروس كورونا متغير على مستوى العالم، حيث وصلت الأعداد العالمية لأكثر من 87 مليون حالة ونسبة كبيرة فى الوفيات.





وأوضحت هبة الرباط، خلال مداخلتها الهاتفية فى برنامج "الحياة اليوم"، أن هناك انخفاضا فى نسبة الإصابة والوفيات فى دول شرق المتوسط، حيث وصلت إلى 5 ملايين حالة ونسبة الوفيات وصلت إلى 125 ألف حالة وفاة، موضحة أن الأرقام المعلنة من وزارة الصحة هى الأعداد التى دخلت المستشفيات الحكومية وتم تسجيلها بها، ومن المؤكد أن هناك حالات أخرى.





وأكدت المبعوث الخاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أنه لا يمكن القول بأن الموجة الأول أكثر خطورة وأن الموجة الثانية أقل لأن الفيروس واحد، موضحة أن كل حكومة لها آلية فى التعامل مع الحالات والمخالطين سواء بالعزل المنزلى أو العزل فى المستشفيات.





وأشارت هبة الرباط، إلى أن هناك 230 لقاحا لفيروس كورونا تحت التطوير فى دول العالم فى مدة قليلة جدا، وهناك 60 تجربة سريرية على الإنسان و16 فى المرحلة الثالثة ويوجد فى منظمة الصحة العالمية 10 لقاحات من شركات مختلفة، موضحة أن اللقاحات المقدمة لكل الهيئات التنظيمية فى العالم لكى تأخذ الإقرار الطارئ نتيجة للوضع المتطور والسريع للفيروس.





ونوهت هبة الرباط، بأن الفترة الأولى من التطعيم باللقاح هى للحد من الوفيات وتقليل الأشخاص الأكثر عرضة للمرض وبالتالى لابد من وجود أولويات متعددة من الطواقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.



