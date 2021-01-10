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خريجة البرنامج الرئاسى: التسجيل أونلاين ولا يوجد مجال للوساطة.. فيديو

الأحد 10/يناير/2021 - 09:45 م
آلاء فوزى
آلاء فوزى
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داليا أحمد
قالت آلاء فوزى ، مدرس الإعلام وخريج البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب ،إن كل المعاملات الخاصة بالبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة تتم أونلاين والتسجيل يتم أونلاين دون تدخل أى عنصر بشرى ولا حتى ورقى ، ولا يوجد بها أى وساطة فى الدخول.

أوضحت آلاء فوزى ، خلال لقائها فى برنامج "الحياة اليوم" ، أن فترة التدريب استمرت لمدة 9 شهور ولكن تظل العلاقة مستمرة بين البرنامج وخريجيه، موضحة أن الدراسة فى البرنامج الرئاسى يفتح الفرص أمام طلابه لمزيد من الفرص فى مختلف الهيئات الحكومية .

أكدت آلاء فوزى ، أن إدارة منتدى شباب العالم وإدارة المؤتمرات الوطنية للشباب تتم من خلال خريجى البرنامج الرئاسى ويتم الإستعانة بهم فى الأكاديمة الوطنية للتدريب كمحاضرين ، متابعة أنها تم الإستعانة بها بعد التدريب والتأهيل فى التدريس فى كلية الدفاع الوطنى فى أكاديمية ناصر العسكرية وبعض الكليات العسكرية نظرأ لطبيعة عملها الأكاديمية .

أشارت آلاء فوزى ، إلى أن هناك اهتمام كبير من البرنامج بالمرأة  وفى 2017 تفاجأت بتقديم احتفالية خاصة بالرئيس إحتفاءا بفكرة الشباب وفكرة المرأة ، متابعة أن هناك مراحل كبيرة من المتابعة والتدريب والتأهيل والاستمرار .

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