اعتذرولي.. أشرف زكي يكشف كواليس جلسته مع باسم سمرة ورحاب الجمل

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، إن باسم سمرة ورحاب الجمل اعتذرا على ما بدر منهم على السوشيال ميديا من اتهامات، مشيرا إلى أن قرار إيقافهم ساريا لأخذ رأي مجلس الإدارة غدا.
وأضاف أنه عاد من جنازة هادي الجيار إلى منزله، ففوجئ بزيارة باسم سمرة ورحاب الجمل.
وتابع: "الاثنين جاءا معا، وقالوا لي احنا جئنا نصالحك ونعتذرلك، ودي لحظة غلط ولحظة شيطان، واحنا غلطنا، ونرجو من النقابة تقبل اعتذارنا واحنا حبايب".
وواصل: "قلت لباسم ورحاب أنا رافض بشكل قاطع اللى حصل، وإننا نعمل في بعض كدة، وكمان على السوشيال ميدا.. ممكن نختلف لكن في بيت اسمه النقابة نلجأ له، والإثنين أبدوا شديد الاسف".
البداية كانت عند الفنانة رحاب الجمل التى فجرت الازمة وكتبت منشورا تفضح فيه الفنان باسم سمرة دون ان تذكر اسمه الا انها اشارت الى بعض التفاصيل السابقة والازمات التى مر بها باسم سمرة مع بعض الفنانين منهم محمد رمضان وعمر كمال.
وقالت رحاب الجمل فى منشورها : "«الممثل السكران.. لما تبقي سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. انت بقي تعتبر ان ده حق مكتسب.. وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب، ويكبر للناس اللي تدخلت في الموضوع ويسامحك بردو تعتبره حق مكتسب».
وتابعت رحاب الجمل : «لكن تدخل بالأمس بروفة فيلم وأنت سكران وعايز كمان تلف حشيش ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ بأقذر وأسفل الشتائم قدام الاغراب في مكان عام.. ديه ما تتسامحش عليها لازم تتعاقب وبالقانون لان ده قلة أدب وقلة مهنية والمرة دي البلاغ للنائب العام علشان ارفع الحرج عن اي زميل او زميلة في طلب المشاركة في البلاغ او الشهادة يكفي تفريغ الكاميرات .. #انا_هاربيك».
رد باسم سمرة :
وبالتواصل مع الفنان باسم سمرة ليرد على الهجوم الذي تشنه عليه رحاب الجمل، علق قائلًا :" «مين رحاب الجمل!؟»
وبتوضيح ما كتبته الفنانة، أجاب «سمرة» مستغربًا: «كاتبة عني أنا؟».
وأضاف باسم سمرة، في تصريح خاص لـ صدى البلد: «ما أعرفش واحدة اسمها رحاب الجمل»، نافيًا ما اتهمته به قائلًا: «ما عنديش أفلام أساسا أنا قاعد في البيت»، مستغربًا ما تردد حوله وإلصاق مثل هذه التهم به.