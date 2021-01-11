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فتحى محمود يكشف سبب تأخر تشكيل الحكومة اللبنانية.. فيديو

الإثنين 11/يناير/2021 - 06:06 ص
فتحى محمود الكاتب
فتحى محمود الكاتب الصحفى
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البهي عمرو
قال الكاتب الصحفى فتحى محمود، إن هناك دعوات فى لبنان للإسراع فى تشكيل الحكومة موضحًا أن هناك سبب رئيسي في لبنان يعرقل تشكيل الحكومة وهو الخلاف بين الرئيس اللبناني ميشال عون ويمثله حزب الله، و الجانب الأخر سعد الحريري و حلفائه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الخالف بسبب هل سكون الحكومة اختصاصيين أو سياسيين، و من يكون لديه الأغلبية فى الحكومة و من يشكلها، وكشف أنه وفقًا للدستور اللبناني  أنه الحكومة لا تستطيع اتخاذ اى قرار استراتيجي الا بموافقة أكثر من ثلثى الأعضاء.

ولفت إلى أن  الرئيس عون يسعى ليكون لديه ثلث الأعضاء حتى يضمن عدم اتخاذ أى قرار من الحكومة غير راضي عليه.

وأكد أن الحكومة المقبلة ستقوم باتخاذ قرارات مهمة للغاية، مثل قرارات " التطبيع مع إسرائيل و ترسيم الحدود و القرارات الاقتصادية وما يخص النازحين و الانتخابات المقبلة".

وأشار إلى أن كل طرف من السالف ذكره يسعى ليكون لديه الثلث المعطل حتى يضمن عدم اصدار أى قرار يخالفهم.

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