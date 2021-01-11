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ديني

منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء: الأوقاف بالمركز الأول في الاستجابة والرد على المواطنين

الإثنين 11/يناير/2021 - 12:22 ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد

استعرض الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء تقريرًا يتضمن جهود المنظومة خلال عام ٢٠٢٠م. 

وتضمن التقرير أن وزارة الأوقاف حققت استجابة وردًا على شكاوى المواطنين بنسبة ٩٩٪ ، محققة المركز الأول بالشراكة مع بعض الوزارات في الاستجابة لشكاوى المواطنين .


وفيما يتعلق بالوزارات التي استقبلت ألف شكوى وحتى أقل من ١٠ آلاف شكوى خلال العام، حققت وزارة الأوقاف الأعلى إنجازًا بنسبة ٩٩٪ ، يليها وزارة البترول والثروة المعدنية بنسبة ٩٧٪، ووزارة النقل ٩٢٪، ووزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري والشباب والرياضة بنسبة ٩١٪ .

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