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مدير منظومة الشكاوى: الحكومة حريصة على التقرب من المواطن ..فيديو

الإثنين 11/يناير/2021 - 12:42 ص
منظومة الشكاوي
منظومة الشكاوي
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إبراهيم القادري
قال الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، إن هناك أكثر من مؤشر وعلامة تدل على التطور الذي حدث بشتى مجالات الحياة، موضحا أنه على صعيد التعامل مع المواطن وإنشاء منظومة الشكاوى كانت هناك نقلة في علاقة المواطن مع حكومته.

وأضاف "الرفاعي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى"، أن منظومة الشكاوي تمكن المواطن من التعامل مع جميع أجهزة الحكومة من خلال آلية موحدة، مشيرا إلى أن هناك رقما مخصصا لتلقي شكاوى المواطنين وهو 16528 إضافة إلى البوابة الإلكترونية وتطبيق المحمول ويسمي خدمتك.

وتابع الرفاعي "هدفنا الذى نعمل عليه هو رفع الوعي لدي المواطن المصري وإنشاء منظومة الحكومة، وهذا نابع من حرص الحكومة على التقرب من المواطن المصري". 

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