8 فبراير.. واتساب يطلق شروط إجبارية وعدم الموافقة عليها تعنى الحذف..فيديو

قال عبد الله السبع المتخصص فى أخبار التقنية إن تغير شركة واتساب لسياسة وخصوصية التطبيق ،سيسمح لها بمشاركة بعض بيانات المستخدمين مع الفيسبوك .





وأضاف" السبع" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "العربية"أنه فى حال عدم موافقة المستخدم على هذه الشروط لا يستطيع استخدام التطبيق او سيتم حذف حسابك بعد يوم ٨ فبراير القادم.





وأكد المتخصص فى أخبار التقنية، أن البيانات التى ستقوم مشاركتها شركة "واتساب" هى بيانات الاتصال ومعلومات الأشخاص التى تقوم بالتواصل معهم وأيضًا المعلومات المالية والمشتريات.





وأوضح " السبع" أنه لا تقوم شركة "واتساب "بمشاركة الصور والرسائل مع الفيسبوك ،ولكن الهدف من هذا الموضوع هو رفع كفاءه الإعلانات الموجودة فى الفيسبوك من خلال بيانات الاشخاص الموجوده على واتساب التى تمكنهم من الوصول إلى الجمهور المستهدف بشكل أكثر دقة والحصول على بيانات أكثر لهذا الجمهور.



