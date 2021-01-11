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رياضة

حلمي طولان: طلبنا استعارة صلاح محسن من الأهلي ووافقنا على رحيل أسامة جلال

الإثنين 11/يناير/2021 - 01:42 ص
صلاح محسن
صلاح محسن
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حسام الحارتي
أكد حلمي طولان المدير الفني لنادي إنبي انه طلب استعارة صلاح محسن من الأهلي، مشيرا إلى انه وافق على رحيل أسامة جلال لأحد القطبين .

وابدي  طولان في تصريحات لفضائية" أون تايم سبورتس "، اعتراضه رسميا على قرار اتحاد الكرة بتعديل جدول مباريات إنبي، معلقا: "اتحاد الكرة لا يلتزم بجدول الدوري ويضر الأندية.. تصرفات اتحاد الكرة شيئ فاق الحدود".

وفي سياق آخر أبدى المدير الفني للنادي الأهلي بيتسو موسيماني ترحيبه بانتقال مهاجم الفريق صلاح محسن لأحد الأندية الراغبة في التعاقد معه، عقب خروجه من حساباته.

ووافق صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي على العودة إلى صفوف سموحة مرة أخرى على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعلم صدى البلد أن مسئولي سموحة تلقوا خطابا من قبل النادي الأهلي يفيد بالموافقة على إعارة اللاعب من جديد عقب رغبته في التواجد في نادي سموحة للمشاركة بشكل أساسي مع الفريق للتواجد مع المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب للمشاركة في أولمبياد طوكيو .

ويمتلك اللاعب أكثر من عرض في الوقت الراهن إلا أن رغبته الأساسية في اللعب لسموحة بعد المكالمة التي تلقاها من المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة وأبدي اللاعب فيها موافقته على العودة من جديد لصفوف الموج الأزرق .

وعبر أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة عن سعادته بعودة صلاح محسن إلى صفوف الفريق من جديد للقضاء على المشكلة الهجومية داخل الفريق والتي تسببت في تحقيق نتائج سلبية منذ انطلاق بطولة الدوري المصري لهذا الموسم.
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