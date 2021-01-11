حلمي طولان: طلبنا استعارة صلاح محسن من الأهلي ووافقنا على رحيل أسامة جلال

أكد حلمي طولان المدير الفني لنادي إنبي انه طلب استعارة صلاح محسن من الأهلي، مشيرا إلى انه وافق على رحيل أسامة جلال لأحد القطبين .





وابدي طولان في تصريحات لفضائية" أون تايم سبورتس "، اعتراضه رسميا على قرار اتحاد الكرة بتعديل جدول مباريات إنبي، معلقا: "اتحاد الكرة لا يلتزم بجدول الدوري ويضر الأندية.. تصرفات اتحاد الكرة شيئ فاق الحدود".





وفي سياق آخر أبدى المدير الفني للنادي الأهلي بيتسو موسيماني ترحيبه بانتقال مهاجم الفريق صلاح محسن لأحد الأندية الراغبة في التعاقد معه، عقب خروجه من حساباته.





ووافق صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي على العودة إلى صفوف سموحة مرة أخرى على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.





وعلم صدى البلد أن مسئولي سموحة تلقوا خطابا من قبل النادي الأهلي يفيد بالموافقة على إعارة اللاعب من جديد عقب رغبته في التواجد في نادي سموحة للمشاركة بشكل أساسي مع الفريق للتواجد مع المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب للمشاركة في أولمبياد طوكيو .



