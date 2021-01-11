محمود محيي الدين: أنا ضد استخدام مؤشر واحد في تصنيف الدول

قال الدكتور محمود محيي الدين ، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ، إن تصنيف الدول العشر مبني على مؤشر واحد ، وهو حجم البيانات المتدفقة عبر الحدود ، من الدولة وإليها، لافتا إلى أنه ضد استخدام مؤشر واحد في تصنيف الدول .





وأشار " محي الدين " في مداخلة هاتفية مع برنامج " 90 دقيقة " ، إلى أن هناك مؤشرات أُخرى يمكن أن تُصنف الدول من خلالها ، وهي وفقًا للقدرات التكنولوجية للدولة ، و براعة الدولة في الاختراع ، المرتبطة في هذا المجال .





وتابع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ، أنه متابع بإستمرار الجهود المبذولة في التحول الرقمي ، وارتباطه بالشمول المالي في البداية، موضحا أن الدول التي تكافح الفقر، تقوم بعمل استهداف رقمي للفقراء الأولى بالرعاية والمساندة".





وأضاف أن الدول التي تطور التعليم والرعاية الصحية ، تقوم بعمل تطبيقات ، برتباط القطاع الصحي التقليدي بالمستجدات.