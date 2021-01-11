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خصوصية وآمان أكثر| تفاصيل تطبيق سيجنال وتيليجرام بديلا واتسآب.. فيديو

الإثنين 11/يناير/2021 - 05:16 ص
تطبيق سيجنال
تطبيق سيجنال
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إبراهيم القادري
قال محمد الجندي خبير أمن المعلومات، إن تطبيق سيجنال لا يمكن حفظ البيانات عليه كما أنه مفتوح المصدر وكوده معروف وهناك الكثير من الذين يعملون في أمن المعلومات يستخدمون هذا التطبيق .

وأضاف الجندي خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، ان تطبيق سيجنال امن جدا في الاتصالات والرسائل والكثير من الخبراء ينصحون باستخدامه، بالاضافة الي انه لا يحتفظ بالداتا الشخصية لديه وهذا على عكس واتساب وفيسبوك .

وأوضح الجندي أن تطبيق التيليجرام يستخدم بشكل كبير من قبل الجماعات الإرهابية لأنه من التطبيقات الامنة، مؤكدا ان هناك الكثير من التطبيقات تحتال على المستخدمين.
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