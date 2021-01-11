خصوصية وآمان أكثر| تفاصيل تطبيق سيجنال وتيليجرام بديلا واتسآب.. فيديو

قال محمد الجندي خبير أمن المعلومات، إن تطبيق سيجنال لا يمكن حفظ البيانات عليه كما أنه مفتوح المصدر وكوده معروف وهناك الكثير من الذين يعملون في أمن المعلومات يستخدمون هذا التطبيق .





وأضاف الجندي خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، ان تطبيق سيجنال امن جدا في الاتصالات والرسائل والكثير من الخبراء ينصحون باستخدامه، بالاضافة الي انه لا يحتفظ بالداتا الشخصية لديه وهذا على عكس واتساب وفيسبوك .



