عطسة ريهام السهلي تعرضها لموقف محرج على الهواء.. فيديو

تعرضت الإعلامية ريهام السهلى مقدمة برنامج المواجهة المذاع على قناة إكستر، لموقف محرج على الهواء، حيث عطست أثناء حديثها مع أحد الضيوف.





وقالت ريهام السهلي "عفوًا" وظلت تبحث عن منديل، وقام مخرج البرنامج بقطع الصورة عليها.





وفى سياق أخر قال أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إن الفيروسات بشكل عام تعد من الكائنات الذكية للغاية، منوها إلى أن التحور والتغير يعد جزءا أساسيا من الفيروسات، معقبا: بالرغم من كل ما يحدث من فيروس كورونا إلا انه يعد من الفيروسات الأقل تحورا.

وأكمل "الخولي" أن تحور فيروس كورونا في الولايات المتحدة حدث في البروتين الذي تعتمد عليه أجهزة الكشف عن الفيروس، وعليه وبعد تحوره أصبح التعرف والكشف عن الفيروس غير دقيق، نتيجة عدم التعرف عليه.

وتابع: حتى الآن لم تؤثر التحورات على صحة اللقاح وتأثيره على الفيروس، معقبا: التركيب العام للفيروس مازال كما هو ولم يتغير، ولكن التغير الذي حدث في الولايات المتحدة أثر كثيرا على سرعة انتشار الفيروس.

وأضاف، التحول الذي حدث لكورونا في بريطانيا جعله أكثر انتشارا أيضا، وعليه تم تشديد الإجراءات الاحترازية داخل بريطانيا.



