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يوسف الحسيني: إيجابية مسحة كورونا الثالثة لـ وائل الإبراشي.. فيديو

الإثنين 11/يناير/2021 - 02:03 ص
وائل الابراشي
وائل الابراشي
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إبراهيم القادري
قال الإعلامي يوسف الحسيني إن مصدر بمستشفى الشيخ زايد التخصصي أكد أن نتيجة العينة الثالثة من مسحة كورونا الخاصة بالإعلامي وائل الإبراشي إيجابية والتي تم سحبها منه أول أمس وظهرت نتيجتها منذ قليل.

وأضاف يوسف الحسيني خلال برنامجه التاسعة المذاع علي القناه الاولي ، ان وائل الابراشي يتم وضعه مساء كل يوم على جهاز التنفس الصناعي ويتم وضعه في الصباح على سرير بدون تنفس صناعي، مشيرا الي ان وائل الابراشي اجري حتى الآن ثلاث مسحات الاولى ايجابية والثانية سلبية والثالثة إيجابية.

وأوضح يوسف الحسيني ، ان وائل الابراشي سيتم بقائه في المستشفي لمدة 5 أيام لحين إجراء مسحة أخرى، مؤكدا أن الابراشي يعاني من كحة متقطعة، مضيفا أن الأشعة المقطعية التي تم عملها أول أمس على الصدر أظهرت تحسن في الحالة الصحية له .
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