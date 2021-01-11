انهيار عقار من 3 طوابق في المعصرة.. صور

شهد حي المعصرة بمحافظة القاهرة انهيار عقار منذ قليل.





وقال هانى محروس رئيس حى المعصرة لـ صدى البلد إن العقار مكون من 3 طوابق بمنطقة المعصرة البلد بمنزل العمدة بشارع محمود المغربى ولم يسفر الحادث عن إصابات أو وفيات.





وعلى الفور توجه رئيس الحي فور تلقى البلاغ لموقع الحادث، برفقة مديرى المتابعة الميدانية والأجهزة الأمنية للوقوف على ملابسات الحادث وللاطمئنان على سلامة المواطنين.





وامر رئيس حى المعصرة بتشكيل لجنة فنية لمعاينة العقار والوقوف على ملابسات الانهيار.

