عام على رحيل أول طبيب اكتشف وجود فيروس كورونا .. من هو ؟

كشف تقرير عرضته فضائية "العربية" ، عن أول طبيب صيني أكتشف وجود فيروس كورونا ، وهو يدعي " لي وين ليانغ" ، حيث أنه وخلال مناوبته بأحد المستشفيات ، وجد سبعة مرضى يعانون من مرض غامض ، وأخبرته مريضة بأنهم قادمون من سوق " هوانان" الصيني .





وكان الطبيب الصيني قد راسل أصدقاءه الأطباء ، عبر تطبق " وي شات " ، ليحذرهم بأن مرض الـ " سارس " عاد من جديد ، نظرا لتشابه الأعراض ، ولكن الحكومة الصينية قامت باعتقاله بتهمة أفتعال الإشعات.





وكان "ليانغ" أول ضحايا فيروس كورونا ، والذي فات على وفاته عام ، بعد أن أبلغه مكتب الأمن العام الصيني ، إنه إذا تمادى في العناد ، سيتم تمثيله أمام العدالة.





وفي سياق أخر ، سجلت باكستان 1877 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 504 آلاف و293 شخصا.





وأفاد مركز العمليات والقيادة الوطني المعني بمكافحة فيروس كورونا في باكستان - حسبما نقلته صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية اليوم الاثنين - بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 32 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 10 آلاف و676 وفاة.





وأضاف أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، ارتفع تراكمي المتعافين إلى 458 ألفا و371 شخصا.



