خلال عام.. تحرير 30 ألف محضر وتنفيذ 4969 حملة تموينية بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن مديرية التموين ضبطت بالتعاون مع الجهات الرقابية 30 ألف 886 مخالفة في عام 2020 وذلك خلال 4969 حملة تفتيشية نظمتها المديرية بجميع الوحدات المحلية بهدف ضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس ومراقبة المخابز البلدية والأسواق ولرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.





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كان محافظ أسيوط قد التقى محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بحضور المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة لاستعراض الجهود التي بذلتها المديرية على مدار عام 2020 وذلك في إطار متابعته المستمرة للملفات الحيوية بهدف رفع معدلات الأداء في القطاعات الخدمية التي يتعامل معها المواطن مطالبًا باستمرار الجهود لتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الإحتكارية بالأسواق ومراقبة جودة المنتجات وضبط السلع غير الصالحة للإستهلاك الأدمي ومنع التلاعب في السلع التموينية والإتجار بها في السوق السوداء من خلال شن الحملات المستمرة على الأسواق لضبط كافة المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن ليحصل على احتياجاته الأساسية وضمان توافرها بالشكل المطلوب.













من جانبه أوضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط إن المديرية تمكنت خلال 2020 بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية من ضبط العديد من المخالفات التموينية ففي مجال متابعة المخابز البلدية تحرر 26267 مخالفة تنوعت ما بين (نقص وزن، عدم نظافة أدوات العجن والرغف، غير مطابق للمواصفات، عدم وجود سجلات، توقف عن الإنتاج دون أعذار ، عدم الاعلان عن مواعيد التشغيل ، عدم وجود شهادات صحية ، عدم احتفاظ بميزان ، عدم استخراج بون خبز).











