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ماكرون: علينا مواجهة ظاهرة التصحر حول العالم

الإثنين 11/يناير/2021 - 12:59 م
ماكرون
ماكرون
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ياسمين القصاص
عرضت فضائية إكسترا نيوز، تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن ضرورة مواجهة ظاهرة التصحر حول العالم، وأنه يجب الحفاظ على التنوع البيولوجي. 

في سياق آخر، تشير تقارير الأمم المتحدة إلى استمرار عدد المهاجرين الدوليين في جميع أنحاء العالم في النمو بسرعة على مدى السنوات الـ 15 الماضية، ليصل إلى 244 مليون شخص في عام 2015، من 222 مليون في عام 2010 و173 مليون في عام 2000.

وتشير أمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى أن خلف هذه الأرقام توجد روابط بين الهجرة والتحديات الإنمائية، ولا سيما نتائج التدهور البيئي وعدم الاستقرار السياسي وانعدام الأمن الغذائي والفقر.

وتقوم اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بتعبئة الدعم العالمي من خلال النداء المتجذر: "أرضنا. بيتنا. مستقبلنا ".

ويلفت الشعار الانتباه إلى الدور المركزي الذي يمكن أن تؤديه الأراضي المنتجة في تحويل المد المتزايد للمهاجرين الذين يتخلون عن الأراضي غير المنتجة إلى مجتمعات وأمم مستقرة ومستدامة في المستقبل.

كما أصدرت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر شعار الحملة لاستخدامها من قبل أي مجموعة أو منظمة أو حكومة أو كيان ينظم مناسبة احتفالية لهذا اليوم. والشعار الجديد الذي صممه بيت جونسون هو رمز شامل لمساعي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، فهو يجمع بين العناصر الرئيسية للاتفاقية بطريقة أنيقة يمكن تفسيرها على الفور من قبل جمهور دولي. والعناصر هي: المشهد الذي يمثل الإشراف على الأراضي؛ اليد تبين الوجود البشري؛ طبيعة تقترح الأمل والتقدم والحياة؛ الدائرة التي ترمز إلى اتفاقية شاملة ذات نطاق عالمي؛ إكليل الغار التقليدي للأمم المتحدة الذي يطالب بالاحترام وإظهار السلطة.
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