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سيارات

الصين تنافس بقوة في مجال السيارات الكهربائية وتطلق ET7.. فيديو

الإثنين 11/يناير/2021 - 01:06 م
صدى البلد
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اشرف عطية
انتقلت المنافسة من سوق السيارات التي تعمل بالوقود الي سوق السيارات الكهربائية، حيث يبدو أن سوق السيارات التي تعمل بالبنزين سيختفي قريبا لذلك قررت الصين المنافسة بقوة في مجال السيارات الكهربائية وطرح سيارة كهربائية متطورة وذات مدي مرتفع وبسعر في المتناول الي حد كبير مقارنة بأمكانياتها ومداها.

طرحت شركة نيو الصينية السيارة ET7 التي تعمل بتقنية مستشعرات الليدار التي تجعلها تتعرف على محيطها بشكل أفضل لتجعل مجال الرؤية 120 درجة ونطاق 500 متر ويمكنها التركيز ديناميكيا على الأشياء وكشفها بدقة ميليمترية.

السيارة ET7 بها اجمالي 33 وحدة استشعار وبها يوجد رادار بموجة 5 مم و12 مستشعرا بالموجات فوق الصوتية وحددتين لتحديد الموقع بدقة عالية وبها حزمة قياسية 70 كيلوواط لمدى 500 كم، وتوجد حزمة اختيارية 100 كيلوواط لمدى 700 كم. وتأتي بمحرك 644 حصان وعزم 850 نيوتن متر لتتسارع إلى 100 كم/س في 3.9 ثانية.

تأتي ET7 بنبضات إضاءة للمصابيح الخلفية و سقف زجاجي مضيء ومقاعد أمامية وخلفية تدعم التدفئة والتبريد والتدليك ونظام صوتي مكون من 23 سماعة ومضخم صوتي.

تعمل ET7 بتقنية القيادة الذاتية الخاصة بالشركة الصينية المتوفرة باشتراك شهري قيمته 105 دولار، تقدم كاميرا بدقة 8 ميجابكسل ومعالج نفيديا لمعالجة أسرع 7 مرات من تقنية تيسلا ستباع السيارة ET7 بسعر يبدأ من 58.4 ألف دولار اي بحوالي مليون 
و330.000 جنيه مصري دون جمارك. 

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