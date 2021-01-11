رواد واتساب طفشوا.. مغردون: signal خطف قلوب المصريين

حاله من الجدل اثارت رواد السوشيال ميديا بعد إعلان تطبيق واتساب منع مستخدميه الذين يرفضون الموافقة على شروطه الجديدة من استعمال حساباتهم اعتبارا من الثامن من فبراير المقبل.





وتسمح السياسة الجديدة لـ«واتساب» بمشاركة بعض بيانات مستخدميه مع شركة «فيسبوك» المالكة للتطبيق وتخصيص مساحة للتفاعل مع الإعلانات، وقوبلت التغيرات الجديدة بمعارضة كثير من المستخدمين.





دشن عدد من رواد مواقع لتواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج "الابديت الجديد" ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى ، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.







