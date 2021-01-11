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منوعات

رواد واتساب طفشوا.. مغردون: signal خطف قلوب المصريين

الإثنين 11/يناير/2021 - 02:36 م
صدى البلد
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منار نور
حاله من الجدل اثارت رواد السوشيال ميديا بعد إعلان تطبيق واتساب منع مستخدميه الذين يرفضون الموافقة على شروطه الجديدة من استعمال حساباتهم اعتبارا من الثامن من فبراير المقبل.

وتسمح السياسة الجديدة لـ«واتساب» بمشاركة بعض بيانات مستخدميه مع شركة «فيسبوك» المالكة للتطبيق وتخصيص مساحة للتفاعل مع الإعلانات، وقوبلت التغيرات الجديدة بمعارضة كثير من المستخدمين.

دشن عدد من رواد مواقع لتواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج "الابديت الجديد" ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى ، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي  السوشيال ميديا. 


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