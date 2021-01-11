تعزز وظائف الدماغ .. أهم 6 أطعمة يجب تناولها‎ باستمرار

الدماغ عضو يستخدم حوالي 20% من السعرات الحرارية في الجسم ، لذلك فهو يحتاج إلى الكثير من الوقود الجيد للحفاظ على التركيز طوال اليوم، وهذا الوقود متمثل في الأطعمة التي نتناولها يوميًا و التي بدورها لها تأثير كبير على صحة أدمغتنا.





لذا نستعرض لكم وفقًا لتقرير بموقع "Medical News Today” الأطعمه التي يساعد تناولها علي تعزيز وظائف الدماغ





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1. فول الصويا

‏‎منتجات فول الصويا غنية بمجموعة معينة من مضادات الأكسدة تسمى البوليفينول، وربطت الأبحاث بين البوليفينول وانخفاض خطر الإصابة بالخرف وتحسين القدرات المعرفية في سن الشيخوخة.





2.البروكلي





بالإضافة إلى كونه مصدرًا منخفض السعرات الحرارية للألياف الغذائية، قد يكون البروكلي مفيدًا للدماغ، فالبروكلي غني بمركبات تسمى الجلوكوزينات، عندما ينهار الجسم فإنها تنتج "isothiocyanates" والتي بدورها تقلل أيضًا من خطر الإصابة بالأمراض العصبية، كما يحتوي البروكلي على فيتامين C والفلافونويد، ويمكن لمضادات الأكسدة هذه تعزيز صحة دماغ الشخص.





3. البيض





يستمتع الكثيرون بالبيض على الإفطار، والذي يعد غذاءً فعالًا للدماغ.

حيث أنه مصدر جيد لفيتامينات B التالية:

فيتامين B6

فيتامين ب B12

حمض الفوليك





‏‎4.الأفوكادو





‏‎يعتبر الأفوكادو مصدرًا صحيًا للدهون غير المشبعة، ويرتبط ارتفاع ضغط الدم بما يسمي بالتدهور المعرفي، وبالتالي من خلال خفض ضغط الدم المرتفع عن طريق تناولك له قد تقلل الدهون غير المشبعة في الأفوكادو من خطر ما يسمي بالتدهور المعرفي.

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كما توجد الدهون غير المشبعة أيضًا في الأطعمة التالية:

اللوز والكاجو والفول السوداني

‏‎بذور الكتان وبذور الشيا

‏‎زيوت فول الصويا و‎الجوز و السمك.





5.المكسرات





إن تناول المزيد من المكسرات والبذور مفيدًا للدماغ، حيث تحتوي هذه الأطعمة على أحماض أوميغا 3 ومضادات الأكسدة، ووجدت دراسة أجريت عام 2014 أن تناول المكسرات كان مرتبطًا بتحسين وظائف المخ في سن الشيخوخة حيث أن المكسرات مصادر غنية بفيتامين E المضاد للأكسدة ، والذي يحمي خلايا المخ مما يعرف بالإجهاد التأكسدي الذي يتعرض له الدماغ عندما يتقدم الشخص في العمر، وبالتالي قد يدعم فيتامين E صحة الدماغ في سن الشيخوخة بالإضافة إلى أن فيتامين E قد يساهم أيضًا في تحسين الإدراك وتقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر.





6. الشوكولاته الداكنة





تحتوي الشوكولاتة الداكنة على الكاكاو، الذي يحتوي على مركبات الفلافونويد، وهي نوع من مضادات الأكسدة، حيث أن مركبات الفلافونويد بالكاكاو مفيدة للدماغ فوفقًا لمراجعة أجريت عام 2013، فإنها تساعد على نمو الخلايا العصبية والأوعية الدموية في أجزاء من الدماغ التي تشارك في الذاكرة والتعلم، كما تحفز أيضًا تدفق الدم في الدماغ.





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و أجريت عام 2018 دراسة تدعم أيضًا تأثيرات الشوكولاتة الداكنة علي الدماغ، استخدم الباحثون طرق التصوير لفحص نشاط الدماغ بعد أن تناول المشاركون شوكولاتة تحتوي على 70 بالمائة على الأقل من الكاكاو وخلص الباحثون إلى أن تناول هذا النوع من الشوكولاتة قد يحسن مرونة الدماغ، وهو أمر مهم للتعلم.