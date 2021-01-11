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رياضة

إصابة أمير مرتضى منصور بفيروس كورونا

الإثنين 11/يناير/2021 - 05:14 م
أمير مرتضى منصور
أمير مرتضى منصور
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
كشف مصدر مقرب من أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك السابق عن تعرضه للإصابة بفيروس كورونا.

وأكد المصدر تأكد إصابة أمير مرتضى عقب ظهور نتيجة المسحة التي خضع لها مؤخرا دون ظهور أعراض شديدة عليه.

ويخضع أمير مرتضي للعزل المنزلي حاليا ويقوم بالمتابعة مع طبيبه الخاص ويتبع البروتوكول المتعارف عليه بوزارة الصحة المصرية والعالمية.

وغادرت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك القاهرة متوجهة إلى الإسكندرية استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي في المباراة المقرر لها غدا الثلاثاء على استاد الجيش ببرج العرب، في منافسات الجولة السابعة للدوري الممتاز. 

وكشف الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو عن قائمة لقاء المصري البورسعيدي والتي جاءت كالتالي:- حراسة المرمى: محمد أبوجبل – محمد عواد خط الدفاع: محمود علاء – محمود حمدي الونش – محمد عبدالغني – حمزة المثلوثي – أحمد فتوح – وعبدالله جمعة – أحمد عيد خط الوسط: طارق حامد – يوسف إبراهيم “أوباما” – كريم بامبو -إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمد أوناجم – محمود عبدالرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي - إسلام جابر - حسام أشرف خط الهجوم: عمر السعيد - أسامة فيصل – حسين فيصل يذكر أن الزمالك حقق أربعة انتصارات، وتعادل وحيد في خمس جولات بالدوري الممتاز.
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