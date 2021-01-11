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أخبار العالم

فوردو أكبر خطر.. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطالب بإحياء سريع للاتفاق الإيراني

الإثنين 11/يناير/2021 - 05:23 م
روحاني في مفاعل فوردو
روحاني في مفاعل فوردو
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على صالح
حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، اليوم الاثنين، من أن الوقت ينفد من دول العالم لإقناع إيران بالاتفاق النووي.

وأعلنت إيران الأسبوع الماضي، عن أنها بدأت تخصيب اليورانيوم حتى 20 بالمئة من نقاوته في منشأة فوردو الواقعة تحت الأرض وأنها مستعدة لمنع مفتشي الوكالة الذرية من الوصول إلى مواقعها النووية ما لم تلغ الولايات المتحدة العقوبات في فبراير.

وأضاف "من الواضح أنه ليس أمامنا شهور كثيرة أمامنا، وقال جروسي خلال المنتدى الافتراضي لرويترز التالي "لدينا أسابيع بالأحرى".

وقال جروسي إن إيران تخطو خطوات واسعة في تخزين اليورانيوم المخصب ومن المرجح أن تكون قادرة على إنتاج 10 كيلوغرامات منه شهريا في مصنع فوردو.

وأقر البرلمان الإيراني مشروع قانون في نوفمبر يأمر بتوسيع تخصيب اليورانيوم، في محاولة للضغط على الولايات المتحدة بعد انسحابها من الاتفاق وإعادة فرض عقوبات اقتصادية خانقة على طهران في 2018.

استأنفت إيران تخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء 20٪، في أكبر انتهاك لها حتى الآن للاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العالمية.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن العملية بدأت في محطة فوردو تحت الأرض اليوم الاثنين.

ويمكن استخدام اليورانيوم المخصب في صنع وقود للمفاعلات وكذلك لصنع قنابل نووية، واليورانيوم المستخدم في صناعة الأسلحة نقاوة 90٪.

وتراجعت إيران، التي تصر على أن برنامجها النووي سلمي، عن عدد من التزاماتها بموجب الاتفاق.

وقالت إنها تنتقم من العقوبات الاقتصادية الأمريكية التي أعاد الرئيس دونالد ترامب فرضها في 2018 عندما تخلى عن الاتفاق، المعروف أيضًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة JCPOA

ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن قرار إيران "لا يمكن تفسيره بأي شكل من الأشكال باستثناء استمرار الإدراك بنيتها تطوير برنامج نووي عسكري".

وأضاف أن "إسرائيل لن تسمح لإيران بتصنيع أسلحة نووية".

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي ، بيتر ستانو ، إن تحرك إيران يشكل "خروجًا كبيرًا عن التزامات إيران النووية بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة مع تداعيات خطيرة على عدم انتشار الأسلحة النووية".

وفي تطور منفصل ، قال الحرس الثوري الإيراني إنه احتجز ناقلة كيماويات ترفع علم كوريا الجنوبية في الخليج "بسبب الانتهاك المتكرر لقوانين البيئة البحرية".

وطالبت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بالإفراج الفوري عن السفينة هانكوك تشيمي وقالت إن وحدة مكافحة القرصنة الكورية الجنوبية المتمركزة في مضيق هرمز قد تم إرسالها إلى المنطقة.

وقال ربيعي لوكالة أنباء إيرنا يوم الاثنين إن عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20٪ قد بدأت "قبل ساعتين" في فوردو.

وقال إن الرئيس حسن روحاني أمر بهذه الخطوة لأنه "ملزم " بقانون جديد يقضي بإنتاج وتخزين ما لا يقل عن 120 كيلوجرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 20٪ سنويًا للأغراض السلمية.

وأقر البرلمان الإيراني القانون بعد اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده في أواخر نوفمبر، والذي ألقى القادة الإيرانيون باللوم فيه على إسرائيل.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت لاحق يوم الاثنين تحرك إيران في تقرير قدمته للدول الأعضاء.

وقال بيان "بدأت إيران اليوم في تغذية اليورانيوم المخصب بالفعل بنسبة تصل إلى 4.1٪ من اليورانيوم -235 في ست مجموعات من أجهزة الطرد المركزي في محطة فوردو لتخصيب الوقود لمزيد من التخصيب بنسبة تصل إلى 20٪."

ويتم إنتاج اليورانيوم المخصب عن طريق تغذية غاز سادس فلوريد اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي لفصل النظير الأنسب للانشطار النووي ، والذي يسمى U-235.

ويمكن استخدام اليورانيوم منخفض التخصيب ، والذي عادة ما يكون نقاوته 3-5٪ من اليورانيوم 235 ، لإنتاج الوقود لمحطات الطاقة النووية التجارية.

ولليورانيوم عالي التخصيب تركيز 20٪ أو أكثر ويستخدم في مفاعلات الأبحاث.

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