خوفا من الهجرة الجماعية.. المتحدث الرسمي لـ واتساب: ملتزمون بحماية خصوصية مستخدمي التطبيق

بعدما تسبب التحديث الأخير لتطبيق المراسلات الفورية الأشهر فى العالم واتسآب، في بحث ملايين المستخدمين عن تطبيق أخير خوفًا على خصوصية بياناتهم المرسلة للأصدقاء والأهل و حتى فى مجال الأعمال، ردت الشركة في بيان رسمي من خلال متحدثها الرسمي.





وقال المتحدث الرسمي لـ واتساب: "إنه تم الإعلان مسبقًا في أكتوبر الماضي، يعمل واتساب على مساعدة المستخدمين في إجراء عمليات الشراء بالإضافة لحصول على خدمات الأعمال مباشرة من خلال التطبيق، بينما يستخدم معظم الأشخاص تطبيق واتساب لإجراء محادثة مع الأصدقاء والعائلة، يتزايد عدد المستخدمين الذي يحاولون الحصول على خدمات الأعمال أيضًا"





وأضاف المتحدث واتساب:"ولمزيد من الشفافية، حدثنا سياسة الخصوصية بحيث يمكن للشركات التي ترغب في تقديم خدماتها عبر واتساب مستقبلًا اختيار تلقي خدمات استضافة آمنة من خلال شركتنا الأم "فيسبوك"، لتيسير إدارة تواصل تلك الشركات مع عملائها عبر التطبيق، ويظل لدى مستخدم واتساب حرية الاختيار ما إذا كان يرغب في التواصل مع إحدى الشركات عبر التطبيق أو لا يرغب في ذلك".





وأكد المتحدث أن التحديث الجديد لن يحدث أي تغييرات في ممارسات مشاركة البيانات عبر واتساب مع فيسبوك، و لن يؤثر إطلاقًا في خصوصية تواصل المستخدمين مع أصدقائهم أو عائلاتهم في جميع أنحاء العالم، و أن واتساب ملتزمة بحماية خصوصية مستخدميها، كما أنه ستتواصل مباشرة مع المستخدمين لتوفير الوقت الكافي لهم لمراجعة السياسة الجديدة خلال الشهر القادم.