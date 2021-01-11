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منوعات

بعد البيت الأبيض.. 4 احتمالات يتم فيها تنكيس العلم على مقر الرئيس

الإثنين 11/يناير/2021 - 06:27 م
تنكيس العلم
تنكيس العلم
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عزة عاطف
بعد تنكيس العلم الأمريكي بالبيت الأبيض حدادا على مقتل شرطي خلال اقتحام مبنى الكونجرس يوم الأربعاء الماضي، نعرض أبرز 4 الاحتمالات التي يتم فيهم تنكيس العلم على مقرات الرؤساء في العالم.

موت رئيس البلاد
يأتي الاحتمال الأول لتنكيس العلم على مقر الرئيس في بلاد العالم ليدل على موت الحاكم، فيكون إشارة على الحزن وإعلانًا للوفاة، كما تلجأ دول العالم إلى تنكيس أعلامها عند موت رئيس دولة أخرى لإعلان التضامن معها.

إعلان الأحكام العرفية
يتمثل الاحتمال الثاني لتنكيس العلم في البلاد بإعلان الدولة للأحكام العرفية، وهي حالة الطوارئ القصوى التي تضطر البلاد إلى فرضها حال مواجهتها لمشكلة كبرى، وهو ما يخشى البنتاجون حاليًا أن يلجأ إليها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

تعرض البلاد لغزو
ووفقًا الاحتمال الثالث تلجأ الدول إلى تنكيس أعلامها عند تعرضها لغزو خارجي، أو الاعتداء على مقر الحكم واحتلاله.

إعلان الحرب
وعند إعلان الدولة للحرب فإنها تقوم لتنكيس العلم، في إشارة لضرورة الاستعداد والتجهز لمواجهة العدو، أو عند وقوع العديد من ضحايا الحرب.

تنكيس العلم على البيت الأبيض
انتشرت صور مثيرة للجدل تناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتنكيس العلم الأمريكي فوق "البيت الأبيض" دون معرفة السبب.

لكن الرئيس ترامب خرج بعدها بساعات ليوضح أن تنكيس العلم جاء كتقدير للضابط «برايان سيكنيك» الذي مات متأثرا بجروحه أثناء التصدي لأعمال الشغب خلال محاولة اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن.
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